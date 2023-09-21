В Ливане здание посольства США было обстреляно из внедорожника Nissan Pathfinder. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Огонь велся из автомата. В результате был поврежден военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды.

«Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе», — рассказал источник агентства.

Пострадавших среди сотрудников нет, отметило Reuters.

Ранее, 14 сентября, в результате вооруженных столкновений на юге Ливана погибли 15 человек. Ожесточенные бои также вспыхивали в конце июля, тогда катализатором столкновений стало убийство одного из командиров ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.