В Ливане из автомата обстреляли здание посольства США

В Ливане здание посольства США было обстреляно из внедорожника Nissan Pathfinder. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Огонь велся из автомата. В результате был поврежден военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды.

«Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе», — рассказал источник агентства.

Пострадавших среди сотрудников нет, отметило Reuters.

Ранее, 14 сентября, в результате вооруженных столкновений на юге Ливана погибли 15 человек. Ожесточенные бои также вспыхивали в конце июля, тогда катализатором столкновений стало убийство одного из командиров ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.

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