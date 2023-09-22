Дата новых переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке пока не назначена. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Поэтому тут проблемы никакой не будет. При необходимости», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

До этого Путин провел в Сочи переговоры со своим турецким коллегой 4 сентября. Речь на них, в частности, шла об открытости России к переговорам по зерновой сделке. В свою очередь, Эрдоган во время них отметил, что беседа с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станет значимой для мира и стран Африки.

11 сентября Эрдоган призвал Запад исполнить обязательства перед РФ по зерновой сделке и попросил не относиться легкомысленно к этой проблеме.

Ранее, 6 сентября, в МИД РФ сообщили, что совместный проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн т зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны чрезвычайно востребован.

Действие зерновой инициативы завершилось 17 июля по инициативе Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашения при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России.