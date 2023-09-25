В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра

NHK: неизвестный ранил трех посетителей торгового центра в Японии

В городе Нагаока префектуры Ниигата в Японии неизвестный мужчина ранил трех посетителей торгового центра. Об этом 25 сентября сообщает NHK.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в этот день в ТЦ Riverside Senshu. Ранения получили две женщины. Одну 40-летнюю пострадавшую госпитализировали, она была в сознании. Другая женщина в возрасте около 60 лет получила легкие травмы, поэтому не была доставлена в больницу.

Напавшего задержали на месте, однако он успел ранить еще и мужчину. Полиция устанавливает подробности случившегося.

В мае в Японии произошел похожий инцидент. Неизвестный вооруженный мужчина, предположительно с охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано, расположенном в одноименной префектуре. Среди пострадавших оказались двое полицейских.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения проблемы с рублем

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Рубль укрепился вторую неделю подряд на 10-кратных

Читать далее >

Аналитик Зельцер заявил о риске двойного курса рубля при «китайской мембране»

Сюжет: Курсы валют МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Риск двойного курса рубля при появлении так называемой «китайской мембраны» существует, так как рубль пока не входит в пул мировых резервных валют, сказал РИА Новости эксперт по фондовому

Читать далее >

В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра

NHK: неизвестный ранил трех посетителей торгового центра в Японии В городе Нагаока префектуры Ниигата в Японии неизвестный мужчина ранил трех посетителей торгового центра. Об этом 25 сентября сообщает NHK. Согласно

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады