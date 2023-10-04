Марина Гусенко,Ольга Игнатова,Екатерина СвиноваВ России снова предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения — от 0% до 35% в зависимости от доходов налогоплательщика.

Законопроект об этом подготовила фракция ЛДПР, он внесен в Госдуму. Совсем не взимать подоходный налог предлагается с тех, у кого годовой доход не превышает 360 тыс. руб. Для тех, кто зарабатывает в год от 360 тыс. до 5 млн руб., предлагается сохранить действующую ставку НДФЛ 13%. Если доходы составляют от 5 до 10 млн руб., предлагается взимать 603,2 тыс. руб. и 15% от дохода. При доходе в 10-50 млн руб. налог предлагается установить в сумме 1 млн 353,2 тыс. руб. плюс 25% от суммы, превышающей 10 млн. По словам одного из авторов документа — главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, такая мера позволит не только увеличить налоговые поступления в бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.

Совсем не взимать подоходный налог предлагается с тех, у кого годовой доход не превышает 360 тысяч рублей

«Одним из плюсов прогрессивной шкалы налогообложения является социальная справедливость, поскольку учитывается реальная платежеспособность населения и стимулируется распределение налоговой нагрузки соразмерно полученному доходу. В России инициатива прогрессивной шкалы озвучивается не в первый раз, и с учетом повестки пополнения доходной части бюджета идея обложить дополнительными налогами сверхдоходы имеет шансы на внедрение. С пандемии, которая сильно ударила по низкооплачиваемым слоям населения и среднему классу, многие страны решили пересмотреть подход к налогообложению, увеличив налоги на богатых», — отмечает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. Он добавляет, что мировой опыт показывает, что наиболее богатые всячески избегают полноценной уплаты налогов. Например, в США 25 основных богачей заплатили только 3,5% от своих заработков с 2014 по 2019 год.

Юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите напоминает, что с 2021 года в РФ уже де-факто действует прогрессивная ставка налогообложения — 15%. По статистике ФНС за 2021 год, за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 млн руб. бюджет получил 82,7 млрд руб.