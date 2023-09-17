Журналист Эверт: Германии следует отказаться от выдачи украинцев для службы в ВСУ

Германии стоит отказаться от выдачи украинских беженцев для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

По словам журналиста, украинская сторона ожидает от Евросоюза, что альянс поможет вернуть беженцев в страну для участия в боевых действиях. Однако ФРГ следует отказаться от этого, сказал Эверт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он также указал на то, что сейчас украинским властям стоит обеспечить свободу граждан, а не ограничивать, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 4 сентября, газета Rzeczpospolita писала, что Польша начала выдавать мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после начала спецоперации. Издание отметило, что польские власти уже выдали украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз (ЕС).

5 сентября сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть мужчин-беженцев призывного возраста. Отмечалось, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток украинской стороны сделать это.

Позднее, 7 сентября, Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста. По словам МВД страны, это станет посягательством на государственность. Кроме того, 13 сентября Чехия также выступила против выдачи украинских беженцев.

Военное положение введено на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.