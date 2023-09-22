Ольга ИгнатоваРеальные доходы россиян растут. И это свидетельствует о том, что растет общий уровень жизни населения. О том, как считают реальные доходы и в каких городах они выше или ниже общероссийского показателя, в интервью «Российской газете» рассказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.

Павел Сергеевич, не в деньгах счастье, а в их количестве, часто шутят в народе. Что у нас сейчас с доходами населения?

Павел Селезнев: Если говорить о благополучии россиян, то лучше всего опираться на динамику их доходов. Это комплексный показатель, включающий зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии), доходы от собственности — дивиденды, проценты по вкладам, доходы от сдачи квартир в аренду, а также прочие поступления, например подарки. А для того, чтобы понять, как меняется этот показатель, надо смотреть динамику реальных доходов, очищенную от инфляции.

Данные за 2 квартал — это последние данные, посчитанные Росстатом, показывают, что реальные располагаемые доходы населения, то есть доходы, очищенные от инфляции, выросли больше чем на 5% против того же периода прошлого года. А если брать более длинные временные интервалы, то, по итогам 2 квартала, мы практически вернулись на уровень доходов, который у нас был в 2013 году. А в этот период доходы россиян были на довольно высоком уровне. В то же время очевидно, что динамика доходов по стране неравномерная, есть регионы где доходы выше или растут быстрее, есть территории, где ситуация заметно хуже, чем по стране в целом.

И в каких регионах живется лучше, а в каких — не очень хорошо?

Павел Селезнев: Сразу оговорюсь, что лучше не брать за базу прошлый год, потому что это было время перестройки экономики. Чтобы лучше понять, что происходит в регионах, предпочтительно опираться на показатели позапрошлого, 2021 года. В целом по стране номинальные доходы выросли во втором квартале на 24%, что при инфляции за тот же период в 20% с небольшим дает нам рост реальных доходов в 3,2%. То есть везде, где доходы выросли больше чем на размер инфляции, их рост в реальном исчислении положительный. Так вот, по итогам 2 квартала мы насчитали 73 территории с положительной реальной динамикой доходов граждан, и только 14 территорий, где они остались прежними или снизились. Лидеры роста- это Карелия, Курганская и Кировская области, Кабардино-Балкарская республика, Татарстан и Алтайский край — здесь реальные доходы граждан за 2 года выросли на 20% и более.

Но регион — это и областной центр, и небольшие поселки, и деревни. В больших городах жизнь всегда лучше, чем в маленьких, откуда люди стараются уезжать…

Павел Селезнев: Да, действительно, вы правы, внутри каждого из регионов ситуация тоже неравномерная. В конце концов, люди живут не в регионах, а во вполне конкретных городах нашей страны. Поэтому мы оцениваем динамику доходов населения и по городам тоже. Однако тут есть проблема. Росстат дает по городам только зарплаты, за исключением крупных городов, являющихся одновременно субъектами Федерации — Москвы, Питера и Севастополя. Однако и здесь есть проблемы: в той же Москве, например, много людей, чьи доходы в официальную статистику не попадают. К сожалению, в городе много тех, кто работает в «серую», или вообще не числится на работе. Может, если к обычному населению добавить всех сверхбогатых россиян, которые зарегистрированы в Москве, так оно и получится. Однако регистрация вовсе не означает, что деньги свои они тратят в столице. Мы, в Финансовом университете, предпочитаем делать оценки уровня доходов граждан на основании их потребительской активности, данные по которой мы собираем с использованием социологических исследований. Кроме этого, мы используем открытую, доступную нам статистику по различным аспектам потребительского поведения россиян.

И что показывают ваши оценки?

Павел Селезнев: По нашим оценкам, средний уровень душевого дохода в Москве по состоянию на лето нынешнего года — примерно 61 тыс. рублей в месяц. В Петербурге тоже есть расхождения между официальными данными и нашими оценками, только оно намного меньше. Росстат оценивает среднедушевые доходы в Петербурге в 66 тыс. рублей в месяц, наша оценка- 55 тыс. рублей. То есть на самом деле по уровню жизни Москва и Санкт-Петербург различаются незначительно. В Севастополе ситуация обратная: официальные среднедушевые доходы — 37 тыс. рублей, наша оценка — 43 тыс. рублей.

По нашим оценкам, российские города с самым высоким уровнем душевого дохода — это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Самара, Донецк и Мариуполь, Владивосток, Красноярск, Калининград, Ярославль, Казань, Тюмень, Новороссийск, Сургут, Ростов-на-Дону и Калуга.

В крупных городах на новых территориях уровень жизни населения тоже растет?

Павел Селезнев: Да, Донецк и Мариуполь вошли в число городов с самым высоким уровнем дохода. Среди прочего — это результат вложений, которые делаются бюджетом в улучшение жизни населения и развитие новых российских территорий.

Самый же высокий рост доходов мы увидели в следующих городах: Донецк, Сочи, Хабаровск, Луганск, Владивосток, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Севастополь, Уфа и Пермь. Рост реальных доходов в них составил 10% и больше. Рекордсмен Донецк, где они, по нашим оценкам, выросли за 2 года на 48%.

А каковы прогнозы? У нас экономика традиционно валотильна: сегодня рост, завтра спад…

Павел Селезнев: Мы надеемся, что реальные доходы населения продолжат расти. К этому есть все предпосылки: спрос на рабочие руки и рекордно низкая безработица, дополнительные расходы бюджета на социальное обеспечение. Но сильного роста не ожидаем. Потому что одновременно негативное влияние на рост доходов граждан окажет повышение стоимости кредитов для бизнеса. Ключевая ставка Центробанка в 13% на практике означает, что кредиты на развитие производства меньше 15% стоить не будут. Соответственно, там, где нет бюджетного финансирования, развитие бизнеса будет тормозить. Поэтому есть все основания считать, что при такой денежно-кредитной политике высоких темпов роста реальных доходов мы, к сожалению, не увидим. Хочется рекомендовать Центробанку еще раз взвесить плюсы и минусы сохранения жесткой денежно-кредитной политики и принять решение о снижении ставки при первой же возможности. Мы считаем, что развитие экономики и повышение доходов граждан — это благо, которое перевешивает минусы инфляции выше целевого ориентира в 4%.