МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом», — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.

При этом Заботкин добавил, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении», — указал зампред ЦБ.