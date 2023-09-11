Олег КапрановВ банке «Тинькофф» зафиксирован массовый сбой. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

По сообщениям пользователей, они столкнулись с невозможностью совершить переводы с карты на карту, оплатить покупки картами «Тинькофф» или снять деньги в банкоматах.

Возникают проблемы и с зачислением на счет денег, внесенных через банкомат.

Обновлено: «У небольшой части клиентов могут возникать проблемы с операциями в приложении, работаем над оперативным устранением», — сообщили в пресс-службе банка.