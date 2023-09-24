На какую практику банков все чаще жалуются клиенты

Россияне стали чаще жаловаться Центробанку на навязанные услуги при оформлении кредита. Финансовые организации, как сообщил регулятор, настойчиво предлагают клиентам различные страховки. Но есть и более нестандартные варианты, к примеру, услуги астролога и психолога. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ. При этом большинство претензий связаны с невозможностью вернуть деньги за уже оформленную дополнительную услугу по договору о займе, заключенному более года назад.

Банки активно продают, и, вероятно, будут продавать допуслуги потому, что это приносит им значительный доход, подчеркнул генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Проблема навязывания характерна для очень многих банков, и розничных, и универсальных. Понятно, что в основном это все-таки крупные игроки, потому что здесь важен поток, большой масштаб клиентской базы.

Вместе с тем некоторые из таких сервисов, в общем-то, полезны для клиентов. Бывает так, что это какая-то история достаточно, может быть, и нужная, но ее продают так, что невозможно зачастую от нее отказаться, либо этот клиент действительно даже не понимает, что он ее покупает, что это фактически входит в стоимость кредита.

Если со страхованием еще можно понять, что наличие такой защиты снижает риски, в том числе для банка, то остальные сервисы на стоимость кредита влиять не должны.

Если раньше чаще всего это были именно таковые услуги, то за последние несколько лет действительно эта структура сильно разнообразилась, появилось множество сервисов: и медицинских, в частности, телемедицина, и различных консьерж-услуг, и даже программы, например, психологической поддержки.