ЦБ показал новые банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей

Центробанк показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Они будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. На денежных знаках изображен один из федеральных округов России, на лицевой стороне — виды региональных столиц, на оборотной — культурные или природные памятники субъекта РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Банка России Сергей Белов представил новые банкноты — обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Денежные знаки сохранили прежнюю цветовую гамму, а вот изображения на них стали другими.

«Сегодня мы представляем сразу две банкноты — это обновленная банкнота 1000 и 5000 рублей», — сказал Белов на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Новые купюры будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Они поступят в оборот порционно.

«Мы не торопимся, замена одних купюр на другие будет проходить достаточно долгое время. У нас довольно большой запас старых банкнот, поэтому прежде всего мы ими пополняем платежный оборот»,

— пояснил Белов «Известиям».

В ЦБ рассчитывают, что процесс обновления денег продлится до 2035 года.

1000 рублей

Новая тысячерублевая банкнота выполнена в сине-зеленых тонах. На ней изображены виды Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: на лицевой стороне — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский раскритиковал создателей дизайна банкноты, обратив внимание на то, что бывшая дворцовая церковь в Казани (в здании сейчас расположен Музей истории государственности татарского народа) осталась без креста, который сняли сразу после прихода советской власти и так и не вернули назад.

«На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем», — заявил священник.

Ведущий специалист Музея истории государственности татарского народа Лилия Хайрутдинова подтвердила «Подъёму», что креста на куполе нет уже больше ста лет.

«Изначально эта церковь была построена как дворцовая церковь губернаторской семьи. Она функционировала весь XIX век, а когда пришла советская власть, здесь находилось складское помещение, потом архив, столовая и потом уже открывается наш музей — в 2006 году. И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь. Но вот форма купольная так и сохранилась», — пояснила Хайрутдинова.

В музее выразили надежду, что поток посетителей после попадания здания на банкноту будет расти.

Печать новых купюр в Гознаке уже идет.

На предыдущей тысячерублевке образца 1997 года изображены виды Ярославля и памятник Ярославу Мудрому. Купюра будет находиться в обороте еще несколько лет.

5000 рублей

Новая пятитысячная банкнота тоже сохранила привычные цвета — красный и коричневый. На купюре можно увидеть Екатеринбург и Уральский федеральный округ: на лицевой стороне — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.

Дизайн прежней банкноты нередко критиковали, так как на ней изображен малоизвестный памятник графу Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. Именно в годы правления графа к России были присоединены территории нынешних Приморского, Хабаровского края и Амурской области, переданных империей Цин.

Проверить 1000 рублей и 5000 рублей на подлинность можно будет по уникальной защитной нити. Изображение знака рубля, который виден сразу при взгляде на нить, имеет эффект объема. При изменении угла обзора происходит полная смена изображения на нити. Кроме того, на банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Новые деньги России

В 2017 году Банк России представил новые двухтысячные и двухсотенные купюры.

В 2022 году была напечатана новая сторублевка — с видом Москвы и Центрального федерального округа.

В 2024 году Центробанк планирует представить новый дизайн купюры номиналом 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. На первой будут изображены виды Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорска. На банкноте 50 рублей останутся красоты Санкт-Петербурга, на бумажных 10 рублях — Новосибирск и виды Сибирского федерального округа.