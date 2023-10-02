Умер бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков

Бывший игрок футбольного клуба (ФК) ЦСКА Николай Булгаков скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 2 октября.

«Вчера на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В клубе напомнили, что за ЦСКА Булгаков играл с 1980 по 1985 год, приняв участие в общей сложности в 115 матчах. Там также выразили соболезнования семье спортсмена.

Помимо игр за ЦСКА, Булгаков выступал также в составе «Кристалла» и «Искры» из Смоленска, «Крыльев Советов» и «Балтики», а в 2001 году начал тренерскую карьеру. Он курировал команду «Оазис» из города Ярцево, а позднее перешел на работу в клуб «Кристалл».

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