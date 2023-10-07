Asia Times: Украине стоит заключить мир для сохранения оставшихся ресурсов

Украине стоит заключить мир для сохранения оставшихся ресурсов. Об этом пишет Asia Times в субботу, 7 октября.

Издание указывает, в скором времени Киеву предстоит выбрать между тем, чтобы затянуть конфликт или заключить мир, пока такая возможность присутствует. В статье говорится, что украинская сторона смогла бы сохранить контроль над такими важнейшими городами, как Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

«Если Украина продолжит конфликт, то при сохранении нынешних тенденций на поле боя исход будет гораздо хуже. Затягивание боевых действий может привести к гражданской войне на Украине или свержению правительства», — сказано в публикации.

Как отмечается, даже помощь со стороны НАТО не помогла сдвинуть баланс на поле боя в сторону Киева. Издание уточняет, что у западных стран уже не хватает техники для помощи Украине, у Европы нет ни сил, ни вооружения.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Тогда портал Business Insider со ссылкой на слова экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба написал, что Путин оказался прав насчет усталости западных стран от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По его словам, энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи ослабевает как в США, так и в Европе.

До этого, в конце сентября, газета Politico также написала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Издание в пример привело то, что в Вашингтоне непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.