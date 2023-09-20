По факту взрыва газа в девятиэтажном дома в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ 20 сентября.

«Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ)», — сказано в сообщении ведомства.

На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.

Ранее в этот же день около 8:25 в квартире на четвертом этаже жилого дома № 10 по улице Октябрьской в Балашихе произошел хлопок газовоздушной смеси. Губернатор региона Андрей Воробьев подтвердил, что как минимум один человек пострадал в результате обрушения трех этажей.