Ученые-медики из клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Минздрава РФ разработали новый протез для корня аорты — более долговечный и износостойкий по сравнению с аналогами. Имплантат снижает нагрузку на сердце, что увеличивает срок его службы.

Особенность протеза заключается в том, что он повторяет внутреннее строение корня аорты и воспроизводит естественное движение потоков крови в сосудах. Вместе с тем поверхность нового изделия препятствует распространению бактерий и образованию тромбов.

«Мы разработали протезы, которые делают гемодинамику (движение крови по сосудам. — Ред.) в районе корня аорты более эффективной. Это снижает нагрузку на створки и позволяет продлить срок их службы», — рассказал «Известиям» один из авторов проекта, ассистент кафедры сердечно-сосудистой хирургии университета Максим Ткачев.

Специалист добавил, что имплантат спроектирован таким образом, что процедура его пришивания будет удобной. Это позволит провести операцию быстро, что даст возможность пациенту быстрее восстановиться после операции.

«По предварительной оценке, наша разработка будет выдерживать миллиард сердечных сокращений, что равносильно 25 годам жизни», — сообщил Максим Ткачев.

Ученый объяснил, что эти характеристики подтверждены экспериментами, моделированием на компьютере и натурными испытаниями. В том числе с помощью пульс-дубликатора — установки, имитирующей работу сердца.

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Окровение сердца: новый протез аорты выдержит миллиард ударов пульса