Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы

«Известия»: участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы

В Ереване протестующие начали перекрывать улицы города. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий» во вторник, 26 сентября.

На записи видно, что сторонники оппозиции перекрыли проезжую часть. Кто-то из протестующих поставил на дорогу лавочку.

Также видно, как по городу патрулируют машины полиции. Силы спецназначения полиции Армении — «красные береты» — уже начали задерживать протестующих.

По данным некоторых СМИ, в отдел полиции доставили уже 10 человек.

19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Граждане страны обвиняют его в предательстве, так как он признал регион частью Азербайджана.

На одном из митингов, который прошел 22 сентября, полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции в стране — Андраника Теваняна — при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу.

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