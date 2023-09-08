Ставки по длинным и коротким ОФЗ поменялись местами

Ставки по коротким ОФЗ впервые с июля прошлого года превысили ставки по длинным гособлигациям. Рост доходности коротких бумаг происходит на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики и подъема ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. Аналитики допускают рост ключевой ставки на 1–2 процентных пункта, до 13–14%. Но подъем будет недолгим, и уже в первом полугодии возможно понижение, а потому доходность длинных бумаг слабее реагирует на политику ЦБ.

По данным Московской биржи, 7 сентября доходности коротких ОФЗ впервые с апреля 2022 года приблизились к уровню 12% годовых. С начала недели ставки по этим бумагам выросли на 0,9–1,3 процентного пункта (п. п.). Рост ставок отмечается и в более длинных бумагах, но менее значительно. Доходность среднесрочных ОФЗ выросла на 0,4–0,6 п. п., до 11,7–11,8% годовых, доходность долгосрочных бумаг поднялась лишь на 0,3–0,4 п. п., до 11,7–11,8% годовых.

Это происходило на фоне снижения стоимости долговых бумаг, в результате чего индекс гособлигаций Московской биржи впервые с ноября 2022 года откатился вплотную к уровню 600 пунктов, потеряв с начала недели более 2%.

Ставки по облигациям растут на фоне усилившихся ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки. В пользу этого шага в минувшую пятницу высказалась и глава Банка России Эльвира Набиуллина. На этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин также отметил, что проинфляционные риски в России остаются значимыми, а поэтому не исключена возможность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 15 сентября.

За три недели с внепланового повышения ставки до 12% проинфляционные риски не уменьшились, подталкивая ЦБ к ужесточению ДКП, подтверждают аналитики. Тенденция на ослабление курса рубля сохраняется, курс доллара превысил отметку 98 руб./$ и стремится к уровню 100 руб./$, что усиливает инфляционные ожидания.

«Многие импортеры и бизнесмены стали закладывать в свои планы курс доллара 100 руб./$ и выше, что в ближайшие месяцы будет выражаться в повышении цен»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме того, сохраняются высокими темпы кредитования, а также остается и низкой уровень безработицы, что также является проинфляционными рисками, говорит он.

Инверсия кривой доходности, при которой ставки коротких бумаг превышают ставки по долгосрочным бумагам, на развитых рынках обычно свидетельствует о предстоящей рецессии. На российском рынке она отражает ожидания того, что жесткая ДКП будет временной. Тем не менее аналитики, еще несколько недель назад не ожидавшие подъема ключевой ставки, теперь заговорили о неизбежности этого шага. Аналитики Альфа-банка ожидают повышения на 0,5 п. п., «Ренессанс Капитала» (в базовом сценарии) — на 1 п. п., Совкомбанка — на 2 п. п.

Впрочем, как отмечают в «Ренессанс Капитале», «в пользу сохранения ключевой ставки можно назвать три обстоятельства». Причем первые два уже реализованы ЦБ в виде краткосрочной интенсификации продажи валюты и ужесточения стандартов потребкредитования. «Третье — сезонно сглаженная инфляция в августе все же начала замедляться, а не ускорилась далее относительно июля»,— отмечают аналитики.

При сохранении ставки, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, ее снижение будет возможно не ранее второго квартала 2024 года, тогда как снижение с уровней 13–14% может быть начато в первом квартале.

Первичный рынок уже ощутил на себе последствия стремительного роста ставок — инвесторы стали требовать от эмитентов более высокую доходность, отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. При этом Минфин отменил оба аукциона по размещению ОФЗ в минувшую среду «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Вместе с тем, отмечает господина Чернега, возросло число компаний, которые пытаются привлечь средства на долговом рынке по каким-либо приемлемым ставкам. «Скорее всего, на рынке появятся флоатеры, поскольку это комфортный инструмент для всех участников рынка»,— поясняет он.

«Рост доходности на всем протяжении кривой подразумевает рост стоимости заимствований для Минфина и может подразумевать как приоритизацию ОФЗ с переменным купоном в ближайшее время, так и приоритизацию других источников покрытия дефицита бюджета»,— считают аналитики «Ренессанс-Капитала». Прежде всего, по их мнению, это произойдет из дополнительных нефтегазовых доходов, которые «уже в сентябре ожидаются на высоком уровне».