Процент одобрения заявок на микрозаймы снизился

Микрофинансовые компании (МФК) снизили уровень одобрения до минимальных с 2022 года показателей как для новых, так и для повторных клиентов. Это связано с ростом числа отказов клиентам с высоким показателем предельной долговой нагрузки (ПДН). В осенне-зимний сезон участники рынка ожидают дальнейшего роста отказов. Как следствие, усилится конкуренция за платежеспособных заемщиков, ожидают эксперты.

По итогам июля—августа 2023 года уровень одобрения микрозаймов для новых заемщиков составил 13,2%, для повторных — 86,5%. Это минимальное значение с начала 2022 года, следует из материалов компании Moneyman, с которыми ознакомился “Ъ”. Даже в весенние месяцы прошлого года, на которые пришлись основные кризисные явления в экономике, уровень одобрения составлял 17–19% для новых заемщиков, говорится в исследовании.

Основные причины — снижение качества входящего клиентского трафика и оценка кредиторами собственных рисков в части соблюдения клиентами платежной дисциплины, поясняют в Moneyman. По итогам 2023 года доля одобрений может быть до 10 п. п. ниже, чем по итогу 2022 года за счет роста числа отказов клиентам с высокой ПДН, подтверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По итогу этого года среднерыночный уровень одобрения может быть на 5–6 п. п. ниже прошлогоднего, ожидают в Summit Group. В самой компании доля одобрения по заявкам новых клиентов в августе 2023 года была на 0,2 п. п. выше, чем в июле, но на 2,9 п. п. ниже, чем в августе 2022 года.

Более резкой динамики ждать не стоит, полагает Эльман Мехтиев: у крупных игроков, аккумулирующих до 80% портфеля, в последние годы ввиду общей волатильности риск-аппетиты уже значительно снизились, и их подход к одобрению остается консервативным.

Впрочем, не все компании подтверждают тренд. Так, например, финансовая онлайн-платформа Webbankir одобряла в августе 96% заявок от повторных клиентов, что на 1–2 п. п. выше в годовом сравнении. Процент одобрений для новых клиентов вырос еще существеннее — на 6–7 п. п., приводит данные гендиректор компании Андрей Пономарев. Но и в Webbankir ожидают замедления роста объемов выдач на фоне ужесточения регулирования (с 1 июля 2023 года максимальная ставка по займам снижена с 1% в день до 0,8%, а максимальная допустимая сумма переплат — с 1,5Х до 1,3Х, где Х — тело займа).

«Граница МПЛ снизится с 30% до 15%, что может привести к снижению объемов кредитования процентов на 5–10,— уверен директор по подпискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.— В частности, не стоит ожидать и роста чеков, так как займы на сумму до 10 тыс. руб. могут быть исключены из расчета МПЛ до конца этого года — вполне вероятно увеличение доли таких займов в портфелях МФО».

Потенциал для роста микрофинансовой отрасли директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев видит в наращивании качества клиентской базы, именно в это и будут вкладываться компании (см. “Ъ” от 17 августа). Впрочем, качество потенциальных заемщиков зависит не только от маркетинговых кампаний МФО, но и от общей экономической ситуации, добавляет он. «Клиентам МФО с высоким ПДН придется подтверждать дополнительные доходы для оформления займа или идти к кредитору, который еще не выбрал свой лимит»,— полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

При этом, ожидает директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий, в четвертом квартале МФО и могут столкнуться с ростом входящего потока заявок за счет того, что клиенты, которые не смогли получить нужную сумму из-за ограничений по долговой нагрузке, будут вынуждены обращаться параллельно в несколько кампаний.