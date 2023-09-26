Судзуки: для предотвращения чрезмерной волатильности иены Токио примет все меры

Иена

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что власти не исключают никаких вариантов действий, чтобы противостоять чрезмерной волатильности на валютном рынке. Это стало очередным предупреждениям трейдерам, находящимся настороже в отношении возможной интервенции, направленной на поддержку падающей иены.

«Чрезмерная волатильность нежелательна», — сказал Судзуки репортерам.

В последние дни иена находится под растущим понижательным давлением, падая к отметке 150 за доллар США на фоне решимости Банка Японии и дальше придерживаться своей крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Уровень 150 расценивается рынками как вероятная красная линия для Министерства финансов, достижение которой повлечет интервенцию, подобную той, что была проведена в прошлом году.

В понедельник пара доллар/иена достигла 148,97, а на момент написания статьи торговалась по 148,72.

«Мы крайне внимательно следим за движениями валюты», — сказал Судзуки.

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Судзуки: для предотвращения чрезмерной волатильности иены Токио примет все меры

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