МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что власти не исключают никаких вариантов действий, чтобы противостоять чрезмерной волатильности на валютном рынке. Это стало очередным предупреждениям трейдерам, находящимся настороже в отношении возможной интервенции, направленной на поддержку падающей иены.

«Чрезмерная волатильность нежелательна», — сказал Судзуки репортерам.

В последние дни иена находится под растущим понижательным давлением, падая к отметке 150 за доллар США на фоне решимости Банка Японии и дальше придерживаться своей крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Уровень 150 расценивается рынками как вероятная красная линия для Министерства финансов, достижение которой повлечет интервенцию, подобную той, что была проведена в прошлом году.

В понедельник пара доллар/иена достигла 148,97, а на момент написания статьи торговалась по 148,72.

«Мы крайне внимательно следим за движениями валюты», — сказал Судзуки.