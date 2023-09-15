Участникам рынка могут понадобиться дополнительные послабления

Банк России закрепил послабления для страховщиков в части требований к капиталу. Прежде всего они коснутся заблокированных зарубежных активов, стоимость которых можно будет списывать в течение десяти лет. Эта инициатива положительно скажется на финансовом состоянии страховщиков. Однако, отмечают эксперты, в связи с ростом процентных ставок и возможным ухудшением ситуации на фондовом рынке могут потребоваться новые меры, в том числе по рекапитализации.

ЦБ ввел послабления к капиталу страховщиков, следует из опубликованного 14 сентября указания регулятора. Так, компании получат возможность учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Фактически речь идет о «рассрочке» по списанию стоимости заблокированных активов в течение десяти лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды, поясняют в ЦБ. Указание вступает в силу 25 сентября.

Новые требования направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Изменения, касающиеся порядка учета «заблокированных» активов для целей расчета нормативов по капиталу, действовали и ранее, однако в качестве послаблений, предусмотренных решением совета директоров ЦБ от 23 декабря 2022 года, теперь они формализованы в нормативном документе, отмечает ассоциированный партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Рассрочка списания стоимости заблокированных активов, а также расширение инвестиционных возможностей окажут положительное воздействие на поддержание финансового состояния и развитие страхового рынка, считают в Российском союзе автостраховщиков.

Эксперты подтверждают, что меры серьезно поддержат рынок. «В преддверии роста процентных ставок и повышения волатильности финансового рынка часть активов, признанных в составе капитала страховых компаний, могут быть переоценены в меньшую сторону, что создает угрозу для снижения достаточности капитала страховщиков»,— отмечает независимый эксперт Андрей Бархота. Указание нивелирует негативный эффект от такой переоценки, отмечает он. Кроме того, по словам старшего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольги Басовой, возможность инвестировать в проектные облигации будет способствовать диверсификации инвестиционного портфеля страховщиков.

В то же время сама проблема заблокированных активов сохраняется, «рассрочка в процессе амортизации таких активов является насущным инструментом смягчения давления на капитал страховщиков», подчеркивает господин Бархота.

ЦБ также закрепляет в качестве превентивной меры и прогрессивную шкалу требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%. Размер надбавки компании будут определять по итогам каждого квартала. По мнению регулятора, это ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом. Предпосылками для пересмотра стали ожидание отклонения уровня досрочного прекращения договоров или изменение объема покрытия от прогноза. Это может вести к сокращению прибыли или росту убытка страховщика (см. “Ъ” от 14 февраля).

Изменения в части расчета страховых резервов — точечные, диалог с рынком продолжается, и по мере накопления опыта применения новых правил расчета страховых резервов как участниками рынка, так и регулятором возможны дополнительные уточнения в методике, считает госпожа Самсонова. Вместе с тем в случае кардинального ухудшения ситуации, в том числе роста процентных ставок и обесценивания рубля, могут понадобиться новые меры поддержки. По мнению господина Бархоты, они могут касаться смягчения в отношении индикативного значения норматива достаточности капитала и рассрочки в рекапитализации отдельных участников рынка.