Почему краткосрочные вклады стали выгоднее долгосрочных

Краткосрочные вклады в российских банках стали выгоднее долгосрочных, на это обратил внимание Forbes. После того, как Центробанк в середине августа 2023-го повысил ключевую ставку сразу на 3,5%, кредитные организации начали увеличивать доходность депозитов. Однако процесс происходил неравномерно. Ставки по краткосрочным вкладам (это обычно от одного до трех месяцев) поднялись на 2-3%, в то время как по долгосрочным прибавили меньше 1%.

С чем связана такая стратегия? И как скоро доходность скорректируется? Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин предполагает, что это говорит о надежде кредитных организаций на снижение ключевой ставки:

«Банки изначально в момент резкого ужесточения денежно-кредитной политики стараются заложить в кредиты максимальную премию за риск, но в то же время не повышать надолго стоимость пассивов и не фиксировать вклады на долгосрочную перспективу по возросшим ставкам, рассчитывая на то, что риторика Банка России в случае обуздания инфляции несколько смягчится.

В любом случае игроки стараются предложить более или менее рыночную ставку по самым краткосрочным продуктам — по накопительным счетам и вкладам на один-три месяца. В то же время им невыгодно предлагать ставки по более долгосрочным инструментам на максимальном уровне».

Еще в начале августа доходность долгосрочных вкладов превышала 9%, тогда как трехмесячных депозитов была на уровне 7%, пишет Forbes со ссылкой на данные платформы «Финуслуги».