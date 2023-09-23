Какие условия по вкладам и кредитам предлагают банки

Российские банки не верят, что нынешняя ключевая ставка сохранится надолго. 15 сентября регулятор изменил показатель, подняв его на 1%, до 13%. Однако, как рассказали “Ъ FM” в компании «Финуслуги», кредитные организации не спешат переписывать условия по вкладам и займам. Изменения анонсировали лишь несколько крупных игроков. Чем это можно объяснить? И стоит ли подождать, чтобы найти более выгодное предложение? Расскажет Иван Якунин.

О росте доходности заявили только несколько крупных кредиторов, например, Совкомбанк, Росбанк и «Ренессанс банк». Однако в большинстве случаев речь идет либо о накопительных счетах, либо спецпредложениях.

Рост ставок по депозитам анонсировал и Сбер, но, по словам его главы Германа Грефа, оно будет незначительным, лишь 0,3%, а условия начнут действовать только с 25 сентября.

В прошлый раз, в августе, когда ключевая ставка выросла сразу на 3,5%, реакция была более оживленной. Почему сейчас не так, объяснил управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин:

«Действительно, мы видим, что банки сейчас неактивно идут на повышение ставок по депозитам. Большая часть игроков считает, что повышение ключевой ставки носит краткосрочный характер.