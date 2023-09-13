Ставки больше нет

Инвесторы меняют региональные предпочтения

Портфельные управляющие ожидают завершения цикла повышения ключевой ставки ФРС. При этом инвесторы не спешат сокращать долю кэша в портфелях, но меняют региональные предпочтения в пользу рынка США.

Сентябрьский опрос портфельных управляющих аналитиками Bank of America (BofA) показал укрепление уверенности инвесторов относительно завершения цикла повышения ставки ФРС. В глобальном анкетировании приняли участие 258 управляющих фондов с активами на $678 млрд — 60% из них считают, что финансовый регулятор завершил подъем ключевой ставки. Продолжения ожидают 33% респондентов. В августе о подъеме говорили 47% опрошенных, в июле — 88%.

Инвесторы позитивно расценивают макроэкономическую статистику США. В июле индекс потребительских цен составил 3,2% при сокращении базового показателя до 4,7%. В то же время безработица в августе поднялась до максимума с февраля 2022 года и составила 3,8% по сравнению с 3,5% в июле. «Эти данные повысили уверенность инвесторов в том, что ФРС сможет вернуть инфляцию к целевым 2% и не столкнуть экономику в рецессию»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Но текущие рекордные за 15 лет долларовые процентные ставки все равно представляют риски для мировой экономики. По данным опроса BofA, число портфельных менеджеров, уверенных в том, что темпы ее роста в ближайшие 12 месяцев замедлятся, на 53% превысило число тех, кто ожидает ускорения. Это на 8 процентных пунктов (п. п.) выше показателя августа. «Чем дольше долларовые ставки останутся на текущих уровнях, тем выше вероятность рецессии. Кроме того, ухудшаются отношения США и Китая, что вместе со структурными проблемами в китайской экономике приводит к понижению прогнозов по росту ВВП КНР в этом и последующих годах»,— полагает Михаил Васильев.

В итоге в портфелях произошел небольшой рост доли кэша (с 4,8% до 4,9%), а направления вложений в акции изменились. Портфельные управляющие увеличивали инвестиции в ценные бумаги американских компаний. По данным BofA, вложения в них выросли за месяц на 29 п. п., на 7% превысив индикативный уровень. «Американская экономика продолжает демонстрировать динамику лучше сложившихся у инвесторов ожиданий. В совокупности с предполагаемым окончанием цикла повышения ставки ФРС это подстегивает спрос на акции»,— отмечает управляющий активами «Системы Капитал» Дмитрий Терпелов.

Также инвесторы активно сокращали вложения в акции компаний развивающихся стран. Число управляющих, у которых их вес в портфелях превысил индикативный, упало за месяц на 25 п. п., до 9%, минимума с ноября 2022 года. «Мы видим переток с развивающихся на развитые рынки за счет улучшения настроений на последних»,— говорит глава дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин.

Снижение интереса к рынкам развивающихся стран связано с ухудшением ожиданий по экономике Китая. В сентябре ни один портфельный менеджер, опрошенный BofA, не высказался за ускорение ее роста. Пессимистичнее настроения были весной 2022 года на фоне «нулевой терпимости» властей страны к коронавирусу. Но, как отмечает господин Терпелов, триггерами стали внутренние проблемы: несвоевременная выплата купонов крупным китайским девелопером Country Garden и приостановка выплат по инвестиционным продуктам одной из китайских инвесткомпаний (Zhongzhi Enterprise).

В связи с тем, что Китай выступает крупнейшим торговым партнером России, в проигрыше может оказаться и отечественный фондовый рынок. Но пока, по оценке Дмитрия Терпелова, фактор не стал значительным. Российский рынок, отмечает господин Харин, «соприкасается с глобальным рынком через призму цен на энергоресурсы, которые находятся на довольно высоком уровне за счет действий ОПЕК+ и улучшения настроений инвесторов по глобальной экономике».

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