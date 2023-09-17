На какие индикаторы ориентируются участники долгового рынка

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Одного этого шага, как отмечает сам регулятор, может быть недостаточно для сдерживания инфляции, а потому подъем ставки может продолжиться. Аналитики допускают ее рост до 13,5–14%. Продолжительность сохранения жесткой денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости, с которой регулятору удастся побороть инфляцию.

Сто ключевых пунктов

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) — до 13%, максимума с мая прошлого года. Впрочем, ряд аналитиков не исключали и более сильного повышения — на 200 б. п. На итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что для возврата инфляции к целевому значению в 4% к концу 2024 года потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Кроме того, она отметила, что в ходе заседания рассматривалось три варианта действий: сохранение ключевой ставки, ее рост на 100 б. п. и более сильное повышение.

Повышение ставки и комментарии регулятора отразились на долговом рынке. Доходность коротких бумаг выросла в пятницу на 19 б. п., до 12,1–12,3% годовых. В то же время ставки по более длинным бумагам преимущественно снизились.

Доходность среднесрочных ОФЗ уменьшилась на 4 б. п., до 11,7–12% годовых. Доходность долгосрочных бумаг опустилась в среднем на 5 б. п., до 11,6–11,7% годовых. В итоге инверсия кривой доходности, при которой ставки коротких бумаг превышают ставки по долгосрочным бумагам, расширилась за неделю с 22 до 45 б. п. Это свидетельствует о том, что на рынке не ждут длительного повышения ставки.

Неоконченная борьба

Вместе с тем до конца года аналитики не исключают еще несколько повышений, о чем говорит новый прогноз ЦБ по инфляции и ключевой ставке. Так, прогноз по инфляции на конец года был повышен с 5–6,5% до 6–7%, ключевой ставки — до 13–13,6%. «Дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от траектории инфляции и в целом скорости работы трансмиссионного механизма: насколько быстро экономика отреагирует на прошедшие повышения ключевой ставки. Таким образом, основными индикаторами для ЦБ останутся динамика потребительских цен и инфляционных ожиданий, темпы роста кредитования и конечного спроса»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Какие финансовые инструменты помогают в борьбе с ростом ставок

В Совкомбанке прогнозируют повышение инфляции в нынешнем году с текущих 5,5% до 7,2%. Поэтому не исключают повышения ключевой ставки до 13,5–14%. В таких условиях ставки на долговом рынке продолжат рост. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ближайшим ориентиром для ближнего конца кривой ОФЗ может стать текущий уровень ключевой ставки в 13% (с перспективой роста до 13,5–14% годовых). Доходности длинных ОФЗ могут подняться к 12% годовых (с перспективой роста до 12,5–13% годовых).

Наклонные построения

В своей политике ЦБ будет ориентироваться не только на инфляцию, но и на проинфляционные факторы, а именно на курс рубля и темпы кредитования экономики. Последнее будет зависеть в том числе от наклона кривой ОФЗ, от которой ведется отсчет кредитных и депозитных ставок во всей экономике. Как считает Михаил Васильев, инверсия кривой доходности ОФЗ может быть одной из целей Банка России, чтобы охладить кредитование и спрос, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

«Чем больше инверсия, тем ниже привлекательность кредитования для банков. Банки привлекают краткосрочные пассивы под ключевую ставку, при этом ориентиром ставки для активов (кредитов) служат длинные ОФЗ»,— поясняет господин Васильев. Снижение кредитования неизбежно отразится на инфляции и инфляционных ожиданиях, что позволит регулятору смягчить сначала риторику, а затем и ДКП.

Одними из первых на изменение настроений Банка России будут реагировать крупные рыночные игроки. Это выльется в более быстрое падение ставок коротких бумаг и приведет кривую доходности к стандартному виду, при которой ставки таких ОФЗ будут уступать ставкам более длинных бумаг.

Но как отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Алексей Корнев, ожидания основных участников на рынке могут не совпадать со взглядом ЦБ.