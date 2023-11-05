Финансист Антонов назвал три проблемы для клиентов банков из-за санкций США

США ввели блокирующие санкции против семи российских банков и СПБ Биржи. Американским компаниям запрещены любые операции с ними. Как это скажется на клиентах банков и что теперь делать владельцам зарубежных акций — в материале «Газеты.Ru».

Минфин США 2 ноября расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Это означает, что участники перечня будут фактически отрезаны от долларовой системы.

В список вошли:

Абсолют-банк,

«Хоум банк»,

«Почта Банк»,

Всероссийский банк развития регионов,

банк «Русский стандарт»,

«Русский региональный банк»,

«Бланк банк».

Также санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система».

«Попадание отдельных российских финансовых институтов под очередные санкции не должно восприниматься как неожиданность – через более чем полтора года санкционной политики США это вполне закономерно», — отметил доцент кафедры Государственного и муниципального управление Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко.

Реакция российских банков

В «Почта Банке» заявили, что санкции не повлияют на его деятельность и не отразятся на клиентах.

«Банк работает на территории России и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Сеть насчитывает около 25 тыс. точек во всех регионах, включая удаленные. Банк продолжит работать в обычном режиме», — следует из сообщения банка, поступившего «Газете.Ru».

В пресс-службе учреждения уточнили, что все счета клиентов по-прежнему активны, а деньги, размещенные в банке, доступны как в отделениях, так и через интернет- и мобильный банк. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме на территории РФ. «Этот снежный ком давит всех». В России отреагировали на новый санкционный пакет США Власти США опубликовали новые санкционные списки, в которых десятки компаний и физических лиц… 03 ноября 12:20

«Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России. Все точки обслуживания, банкоматы и терминалы банка, а также мобильное приложение продолжают работать в штатном режиме», — сообщили в «Почта Банке».

Сервисы «Русского стандарта» тоже работают в обычном режиме, следует из сообщения кредитной организации на ее сайте:

«Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты».

Санкции не повлияют на работу сервисов, заверили во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР) и «Бланк банке». При этом в «Почта Банке», «Русском стандарте» и ВБРР уточнили, что ограничения США коснутся использования карт банков за границей, включая карты UnionPay.

В «Русском стандарте» рекомендовали снять наличные с карты клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, и добавили, что комиссия за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена, а в России карта UnionPay продолжит работать.

В кредитном учреждении также обратили внимание на то, что карты платежной системы «Мир» работают в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков.

Что грозит клиентам банков

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий уточнил, что клиентам попавших по санкции кредитных организаций стоит скачать мобильные приложения банков и обновить их до последней версии. В ближайшее время они могут исчезнуть из магазинов приложений.

«Газета.Ru» выяснила, что в Google Play и App Store пока доступны приложения всех перечисленных банков, за исключением «Русского регионального банка» (у которого не было мобильного приложения) и ВБРР (у которого не было приложения для iPhone).

Еще одним последствием введения американских санкций станет то, что вывести деньги из России через попавшие под рестрикции банки будет невозможно.

«Попадание в SDN-список означает запрет на операции в долларах и работу через SWIFT для этих организаций. Однако ключевые российские банки и так уже лишены доступа к этим инструментам из-за предыдущих санкций. Введение новых санкций США против российских банков и биржи, безусловно, создаст дополнительные сложности в их работе, но вряд ли приведет к фатальным последствиям. Крупные банки, такие как Альфа-Банк, Сбербанк и другие, уже прошли санкционный путь», — прокомментировал новые ограничения финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Курс доллара: до какого предела он может упасть Курс доллара на торгах Московской биржи во вторник опустился ниже 94 рублей – впервые… 24 октября 16:42

По его мнению, семь банков, которые только что попали под санкции, были готовы к такому повороту событий.

Антонов назвал три проблемы, с которыми столкнутся клиенты банков под санкциями: «Для клиентов этих банков основным неудобством станет невозможность использования карт за рубежом. Также затруднится обслуживание трансграничных платежей и операций по обмену валюты».

Что грозит клиентам биржи

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) уже приостановила торги зарубежными акциями и планирует восстановить их 6 ноября. Там заявили, что санкции США в адрес «СПБ биржи» не затронут активы клиентов — например, акции.

При этом акции США составляют существенную часть оборота торговой площадки. По данным самой биржи, объем сделок иностранными ценными бумагами по итогам сентября 2023 года составил $2,42 млрд.

По словам Антонова, владельцам американских акций нужно продать их до 31 января 2024 года, до этой даты никаких блокировок бумаг россиян не будет. Потом они могут быть заморожены на счете брокера клиента, то есть с ними уже ничего нельзя будет сделать.

Дивиденды (процент от прибыли компании) по американским акциям формально могут начисляться, но получить деньги будет нельзя. Также нельзя будет продать бумаги.

Доцент кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко допустил, что сейчас американские акции российских инвесторов на бирже будут покупать по ценам ниже рыночных. Он предостерег россиян от покупки таких бумаг из-за рисков:

«Новые меры США — это продолжение давления на Россию. Главное для клиентов сейчас — не поддаваться панике. Вклады в банках по-прежнему надежно защищены госгарантией. А биржа будет так или иначе функционировать, с учетом изменившихся условий».