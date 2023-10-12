Кирби: США будут вывозить американцев чартерными рейсами из Израиля в Европу

Администрация США с 13 октября начнет вывозить чартерными рейсами в Европу желающих покинуть Израиль граждан Соединенных Штатов. Об этом 12 октября на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что президент США Джо Байден поручил обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль.

«Так что с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз из Израиля в Европу», — указал Кирби, трансляция его выступления велась на C-SPAN.

По его словам, на данный момент некоторые детали этого вопроса еще прорабатываются.

Кроме того, Кирби заявил, что США не исключают никаких вариантов освобождения заложников из числа американцев, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС.

Накануне он также указал на то, что администрация США готова оказать консультативную помощь Израилю для освобождения заложников, среди которых есть американцы.

В ночь на 11 октября Байден сообщил о готовности США перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы предостеречь других региональных игроков от попыток воспользоваться обострением.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.