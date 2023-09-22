Совкомбанк выделил 1% активов

В Совкомбанке 22 сентября уточнили «Ъ», что объем заблокированных в результате санкционных ограничений активов, выделенных в новую компанию, составит около 1% от всех активов кредитной организации по состоянию на 30 июня 2023 года. Таким образом, речь идет о 24,4 млрд руб.

Доля оказалась невелика, пояснили в банке, потому что «многие кредиты в валюте были выданы внутри РФ отечественным компаниям или юрлицам из дружественных стран». «Выделение будет иметь незначительное влияние на капитал, так как регуляторные послабления ЦБ позволяли не создавать существенных резервов под заблокированные активы»,— добавили в Совкомбанке.

Процесс реорганизации банка в форме выделения ООО «Содействие международным расчетам» был завершен 15 сентября. Он проходил в рамках 292-ФЗ. По словам юриста «Делькредере» Карины Анненковой, в соответствии с законом банки могут перевести на новое юрлицо активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

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Совкомбанк выделил 1% активов

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