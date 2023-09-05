Собянин заявил о повреждении бытового объекта в результате падения обломков БПЛА

Собянин: в результате падения обломков БПЛА в Истринском районе поврежден бытовой объект

В результате падения обломков уничтоженного в Истринском районе Московской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА), по предварительной информации, был поврежден бытовой объект. Об этом 5 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оперативные службы работают над устранением последствий», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее ночью Собянин сообщил о том, что силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены БПЛА над территорией Калужской области и Истринского района Подмосковья. Мэр отметил, что на месте уже работают экстренные службы.

Также Минобороны РФ подтвердило, что около 3:00 была пресечена попытка киевского режима совершить атаку БПЛА по объектам на территории РФ. Беспилотник был сбит в небе над Калужской областью.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на территорию России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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