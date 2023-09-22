Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

Власти США потребовали от Польши разъяснений об остановке поддержки находящейся по соседству Украины. Об этом 22 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на сохранение относительной целостности отношений между Украиной и Польшей, мотивы Варшавы относительно прекращения поддержки Киеву остаются не до конца понятными.

Один из европейских дипломатов сообщил Bloomberg, что польские чиновники уверили коллег в продолжении поддержки Украины, однако «в меньших объемах». По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, решение Варшавы полностью прекратить взаимодействие с Киевом может «подорвать единство НАТО».

Ранее, 20 сентября, Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий добавил, что Польше необходимо самой вооружиться самым современным оружием.

Украинско-польские отношения ухудшились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. 20 сентября Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию. Он отметил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши звучали «не к месту».

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго. В этих странах обеспокоены из-за того, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции. В Польше украинское зерно назвали угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.