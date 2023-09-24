The News: делегация Пакистана посетит Россию для переговоров об импорте нефти

Делегация министерства энергетики Пакистана планирует прибыть в Россию 10 октября с трехдневным визитом для обсуждения поставок нефти из РФ. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает газета The News.

«Пакистан проведет переговоры с Россией в следующем месяце о долгосрочном соглашении об импорте российской сырой нефти, поскольку страна стремится диверсифицировать свои источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты», — говорится в материале издания.

Делегация высокого уровня примет участие в энергетической конференции в России с 10 по 12 октября и встретится с российскими чиновниками в кулуарах, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество, говорят источники газеты. По их данным, делегация планирует обсудить долгосрочные поставки российской сырой нефти и сжиженного природного газа, а также проект газопровода Север-Юг.

Как сообщает газета, в этом году Пакистан закупил пробную партию российской нефти марки Urals, она была признана коммерчески жизнеспособной.

В начале июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

В том же месяце пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак отметил, что поставки нефти из РФ помогут восполнить нехватку энергоносителей и облегчить сложную экономическую ситуацию в Пакистане. По его словам, таким образом Пакистан и Россия начали развивать межгосударственные отношения нового типа. Он благодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию поставок российской нефти в страну.