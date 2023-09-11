Российская валюта укрепила позиции

Словесные интервенции представителей финансовых властей и бизнеса поддержали российскую валюту. По итогам торгов понедельника курс доллара обвалился на 2,7 руб.— до 95,08 руб./$. Этому способствует возросшее предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь объявления новых мер поддержки и продаж валюты со стороны ЦБ. Аналитики допускают краткосрочное снижение курса доллара до 93 руб./$/

Новую неделю рубль начал с укрепления. Уже во время утренней сессии Московской биржи курс доллара снизился более чем на 1 руб., до 96,72 руб./$. Во время основных торгов снижение продолжилось, и по итогам дня курс остановился на отметке 95,08 руб./$, потеряв за день 2,7 руб. Это сильнейшее снижение в 2023 году. Курс евро потерял за день 2,3 руб. и опустился до 102,35 руб./€. Юань подешевел на 25 коп. и закрылся на отметке 13,02 руб./CNY.

Валютные торги проходили довольно активно, но без ажиотажа, свойственного сильным движениям рынка. Объем торгов долларом с поставкой «завтра» превысил 114 млрд руб., что лишь ненамного превысило среднедневное значение в августе. Объем торгов юанем немного уступил среднему показателя предыдущего месяца, составив 135 млрд руб.

Укрепление рубля, обозначившееся в минувшую пятницу, продолжилось на фоне «сохранения вербальных интервенций со стороны властей», отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В пятницу Банк России сообщил о том, что с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд руб., то есть более чем по 21 млрд руб. в день. Это связано с предстоящим 16 сентября погашением суверенных еврооблигаций, выплата по которым будет производиться в рублях, часть из которых может быть конвертирована обратно в валюту.

Профессиональные аналитики увидели в августовских колебаниях рубля в основном хорошее

В понедельник в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил за введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях. Такие переводы в отличие от валютных переводов не ограничены объемом, а потому, как считает глава госбанка, могут быть использованы для последующей конвертации в валюту. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил, что регулятор рассматривает разные варианты валютного регулирования, в том числе по движению капитала. О том, что правительство и ЦБ прорабатывают подобные меры, заявил на ВЭФ и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Все эти заявления, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, могли стать сигналом для спекулянтов закрывать позиции против рубля. Косвенно об этом говорит высокий объем торгов на утренней сессии, когда на рынке отсутствуют крупные игроки. Он составил почти 18 млрд руб., что почти вдвое выше среднего значения на прошлой неделе.

По словам Владимира Евстифеева, с точки зрения спекулятивных стратегий приближение курса доллара к уровню 100 руб./$ лишает его дальнейшего потенциала ослабления, поэтому наиболее логична волатильность в диапазоне 94–99 руб./$.

Зафиксировав прибыльные валютные позиции, спекулянты, как считает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая, начали подыскивать идеи на облигационном рынке, которые, вероятно, реализуют после заседания совета директоров Банка России в пятницу. От заседания она ожидает повышения ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.). По мнению Михаила Васильева, ЦБ будет рассматривать возможность повышения ставки на 1 п. п. и 3 п. п. «Финальное решение регулятора будет зависеть от динамики курса рубля и данных по инфляции к дню заседания»,— отмечает он.

В таких условиях российская валюта имеет все шансы еще укрепиться. Госпожа Хвойницкая не исключает снижения курса доллара до 93 руб./$. До конца месяца она ждет торги в расширенном диапазоне 93–97 руб./$. В октябре, полагает эксперт, ситуация может измениться в лучшую сторону для российской валюты на фоне повышения дохода от экспорта из-за роста цен на сырьевые товары на мировых рынках.