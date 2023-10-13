В ДОМ.РФ рассказали, какие меры поддержки помогут досрочно погасить ипотеку

Квартирный вопрос волнует многих россиян, поэтому государство запускает всевозможные программы и меры поддержки, доступные семьям с детьми. О том, какие льготы действуют сегодня, кто и как может ими воспользоваться — в нашем материале.

Как показывают соцопросы, более 80% российских семей готовы рассматривать ипотеку при покупке жилья. В пятилетней перспективе около 3,9 млн семей планируют оформить ипотечный кредит для покупки жилья, а 5,5 млн могут взять его при определенных условиях — например, льготная ставка. Именно льготные программы стимулируют многих к покупке жилья.

Семейная ипотека сегодня действительно является одной из наиболее популярных и доступных программ: только в этом году ей успели воспользоваться свыше 275 тысяч семей — это уже превышает результат за весь прошлый год более чем в 1,5 раза.

Всего с момента запуска в 2018 году ей воспользовались уже более 750 тысяч семей, следует из данных ДОМ.РФ.

Сегодня получить ипотеку по ставке 6% на покупку или строительство жилья могут семьи с детьми. Под условия подходят семьи, где первый ребенок родился с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года, где есть двое несовершеннолетних детей и те, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. При этом родители усыновленных детей тоже могут принять участие в программе.

Среди других условий — первоначальный взнос от 20% и лимит суммы займа. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области это 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Семейную ипотеку можно взять как для покупки новостройки так и для строительства своего дома с помощью подрядчика или покупки земельного участка и строительства на нем частного дома.

В некоторых случаях льготный кредит можно получить и на «вторичку». Например, семьи с детьми-инвалидами могут по программе взять вторичное жилье в регионе, где нет строящихся домов. Также квартиру или дом на вторичном рынке по семейной ипотеке можно взять на территории сельских поселений в Дальневосточном федеральном округе.

Не ипотекой единой

Государство также подготовило различные меры поддержки, которые помогают семьям выплатить ипотеку:

«С 2019 года в России действует программа помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. За это время ей воспользовались почти 600 тысяч семей, некоторые из них смогли полностью погасить ипотеку досрочно», — отметил директор консультационного центра Дом.РФ Михаил Ковалев.

Чтобы воспользоваться этой мерой, нужно подать заявление через «Госуслуги» или лично в банк, где оформлена ипотека. Так можно получить до 450 тысяч рублей — это максимальная сумма выплаты, которая положена семьям, где с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Примечательно то, что у таких семей еще есть время взять ипотеку, чтобы воспользоваться этим бонусом — кредит может быть оформлен до 1 июля 2024 года.

Кроме того, в некоторых регионах есть дополнительные меры поддержки: так, в Приморском крае до 31 декабря 2025 года можно будет получить выплату на погашение ипотеки в размере до 550 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка.

«Все федеральные ипотечные программы сочетаются с другими мерами поддержки, в первую очередь с федеральными выплатами», – подчеркнул Ковалев, добавив, что помочь в выплате ипотеки могут налоговые вычеты при покупке жилья, материнский капитал и программа помощи многодетным в погашении ипотеки.

Среди других способов получения дополнительных средств для того, чтобы досрочно погасить ипотеку — имущественный вычет с покупки жилья. Им может воспользоваться любой человек, который купил или построил жилье, и вернуть 13% от стоимости квартиры — правда, не более 260 тысяч рублей. Если оба упруга платят НДФЛ, они могут удвоить сумму выплаты, подав заявление в налоговую одновременно.

Вместе с тем, вычет можно получить и за банковские проценты по ипотеке. Такая льгота позволяет вернуть 13% от суммы, которую налогоплательщик выплатил банку в виде процентов. Выплата также ограничена — максимальная сумма составляет 390 тысяч рублей, но ее также можно удвоить, если супруги участвуют в ипотеке вместе. Подавать на этот вычет выгоднее ближе ко второй половине срока кредита или раньше, если наберется достаточное количество оплаченных процентов.

Семьи с детьми также могут воспользоваться материнским капиталом для досрочного погашения. Его можно использовать и для оплаты первоначального взноса по ипотеке, приобретения жилья за полную сумму и строительства или реконструкции частного дома. Напомним, что семьи, в которых первый ребенок появился после 1 января 2020 года, претендуют на материнский капитал в размере 586,9 тысяч рублей. При рождении второго или последующего ребенка после этой даты выплата составит 775,6 тыс. рублей.

Кроме того, все льготные ипотечные программы сочетаются с федеральной выплатой для многодетных в размере 450 тысяч рублей — ее можно оформить сразу после получения ипотеки. Проконсультироваться по поводу всех доступных мер поддержки можно на сайте или горячей линии.

«Получить консультацию по вопросам льготной ипотеки можно на сайте спроси.дом.рф. Ежемесячно порталом пользуются более 1 млн человек. На нем представлены подробные разборы более тысячи жизненных ситуаций, связанных с жилищной сферой, в том числе и с мерами государственной поддержки», – напомнил Ковалев.