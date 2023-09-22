В пятницу, 22 сентября, в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается. Прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице можно ожидать температуру до +24…+26. Ветер будет юго-восточным с порывами 3–8 м/c. Ночью температура опустится до +10…+12.

В области днем воздух прогреется до +25 градусов. Ночью прогнозируется максимум 12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее, 21 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 21 сентября в Москве был побит температурный рекорд. С показателем +16,2 градуса она стала самой теплой за всю историю регулярных метеонаблюдений в столице.

Перед этим, 8 сентября, Тишковец отмечал, что в сентябре-октябре в европейской части России ожидается три бабьих лета, которые будут сменять друг друга. По его словам, в столичном регионе в сентябре жителей севера европейской части России ожидает относительно сухой сентябрь, а на юге ожидается большое количество осадков. Октябрь, отметил он, в российских регионах тоже будет достаточно теплым.