Синоптики пообещали летнюю погоду в Центральной России на следующей неделе

Вильфанд: летняя погода вернется в Центральную Россию на следующей неделе

Летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5–6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода прогнозируется на территории всей Центральной России. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.

По данным сайта российского Гидрометцентра, днем в четверг, 21 сентября, воздух в Москве прогреется до +25 градусов.

До этого, 13 сентября, Вильфанд рассказал о скором наступлении аномально теплого периода в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других регионах.

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