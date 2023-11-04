МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами сыграли свою роль, курс рубля стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

В ходе лекции в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые» в ходе выставки «Россия» он напомнил, что были приняты меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.

«То, что было принято — по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», — сказал Силуанов.

Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, установлен на уровне 93,0351 рубля.