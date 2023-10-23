МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я все время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — сказал он.

Министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в российской экономике для того, чтобы курс рубля резко «улетел». «Я не вижу таких (оснований — прим. ред.)», — сказал он.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке в течение полугода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на российские счета не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован.