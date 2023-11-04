Силуанов: за курсом доллара нельзя не следить, но стоит меньше обращать внимания

Курсы валют в Москве

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. За курсом доллара нельзя не следить, но стоит обращать на него меньше внимания, заявил министр финансов Антон Силуанов. 

«Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте — импорт товаров», — сказал он, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».

«Я считаю, что нам надо стремиться в конечном итоге к тому, чтобы мы меньше обращали на это внимания», — добавил министр.

Тем не менее, по его словам, курс доллара оказывает влияние «на нашу жизнь», но «задача правительства — его минимизировать».

«Наша задача, я всегда говорю, может быть, кому-то это не нравится — сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемыми для людей, для наших предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают товары. Потому что это всё влияет на бизнес, всё это влияет на цены. Всё это, в конечном счёте, влияет на зарплату», — подчеркнул министр.

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