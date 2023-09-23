Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС на фоне скандала с мигрантами

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры на границах Евросоюза. В Европу и Германию приезжает много людей, и их число «резко возросло», сказал он на митинге Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге в субботу, 23 сентября.

«Германия привержена праву человека на убежище», — отметил канцлер.

Он добавил, что любой, кто приезжает и не может объяснить причину поиска защиты или совершил преступление, должен быть репатриирован, приводит слова Шольца газета Tagesspiegel.

В связи с ситуацией на границах Шольц потребовал разъяснений по возможным нарушениям при выдаче виз в соседней Польше.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища. <…> Пусть те, кто приезжает в Польшу, регистрируются там и проходят процедуру получения убежища», — призвал немецкий канцлер.

Он напомнил, что каким-то образом в Польше раздавались за деньги визы и это только усугубило ситуацию с мигрантами в ЕС.

«На границах, возможно, придется принять дополнительные меры», — резюмировал Шольц, намереваясь обсудить ситуацию с правительством Польши.

20 сентября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер направила Польше письмо с требованием разъяснить утверждения о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Ждать ответа от Варшавы намерены до 3 октября.

Ранее, 18 сентября, в Польше Центральное антикоррупционное бюро заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. В результате таких действий за последние три года около 350 тыс. рабочих мигрантов незаконно въехали в страны Евросоюза.