Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России. Соответствующий приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Документ, подтверждающий утверждение министра, опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — сообщено в нормативном акте, опубликованном в среду, 13 сентября.

Среди основных заболеваний, которые не позволяют гражданам России вступить в ряды ВС, перечислены следующие: ВИЧ, гепатиты В и С, все формы активного туберкулеза, злокачественные новообразования тканей, сахарный диабет первого типа, виды психических расстройств, эпилепсия (приступы с частотой менее пяти раз в год), инсульт и его последствия, заболевания сердца и другие.

Ранее, 4 августа, появилась информация о том, что призывной возраст для военной службы в России повышен до 30 лет. Данным документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет — остается без изменений.

25 июля Госдума в ходе пленарного заседания нижней палаты одобрила законопроект об изменении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет. Позднее, 28 июля, законопроект был одобрен Совфедом. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, новые возрастные границы призывного возраста не окажут влияния на уже существующие льготы и отсрочки от службы.

28 июля в Минобороны РФ уточнили, что граждане, достигшие в 2023 году 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас.