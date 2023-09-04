Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Борну Гойо из Хорватии в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Игра 1/8 финала длилась 2 часа 27 минут, завершившись со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Джокович встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

При этом Гойо впервые в карьере сыграл в основной сетке US Open и добился своего лучшего результата на турнирах Большого шлема.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев обыграл спортсмена из Аргентины Себастьяна Баэса в матче третьего круга US Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). В четвертом круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.