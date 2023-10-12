Сборная России по футболу в четверг, 12 октября, со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Мяч на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов. Для нападающего московского клуба ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Российские футболисты по ходу игры отправили в ворота противника еще два мяча, но голы не были засчитаны из-за положения «вне игры».

Результат матча между российской и камерунской сборными будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Предыдущий рейтинг ФИФА был опубликован 21 сентября. В нем россияне занимают 39-ю строчку, команда Камеруна находится на 41-й позиции.

На счету команды РФ на тот момент было 1495,53 балла. Первое место занимала сборная Аргентины с 1851,41 балла. На втором месте располагается Франция, а на третьем — Бразилия с 1840,76 и 1837,61 балла соответственно. В пятерку лучших вошли также английская и бельгийская команды.

В сентябре сборная РФ сыграла три матча. Она провела две игры против египетской олимпийской (1:1, 1:2) и матч с Катаром (1:1). Эти игры не учитывались в рейтинге ФИФА.