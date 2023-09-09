Анатолий КазанцевСбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — уточнил он.

Нововведение, добавил Царев, касается всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность по ним теперь составляет 12%. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России.