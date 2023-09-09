Сбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое, до десяти лет

Анатолий КазанцевСбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — уточнил он.

Нововведение, добавил Царев, касается всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность по ним теперь составляет 12%. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Сбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое, до десяти лет

Анатолий КазанцевСбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель правления Сбербанка Кирилл Царев. «Для дебетовых карт эмиссия на новый

Читать далее >

Цифровой рубль пошел по ЕБС

Максим Буйлов об упрощении новой формы рубля ЦБ неожиданно опубликовал развернутый доклад о большой пользе токенизации безналичных рублей — конечно, при всех сопутствующих рисках. Такая форма должна ускорить расчеты и

Читать далее >

Эксперты объяснили причину рекордного падения юаня к доллару

Кирилл КаштановКитайская валюта опустилась по отношению к доллару до минимума за последние 16 лет. Связано это с восстановлением экономики после локдаунов, сокращением инвестиций США в КНР и расхождением в их

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады