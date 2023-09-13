МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в среду упала в рамках коррекции к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, после роста предыдущих дней на новостях, приходивших с Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,28 рубля, до 96,23 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 1,39 рубля, до 103,35 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 147,4 миллиарда рублей против 38,5 миллиарда по евро и 101,6 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 1,35%, евро — на 1,4%, юань — на 1,9%.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Курс российской валюты в среду упал после трех торговых сессий роста, проходившего на фоне заявлений, поступавших с ВЭФ. частности, доллар за предыдущие три сессии упал на 3,3 рубля, и покупатели воспользовались привлекательными курсовыми уровнями.

«Намерения монетарных властей по стабилизации курса национальной валюты в комфортных рамках, судя по многочисленным комментариям, прозвучавшим в рамках ВЭФ, были восприняты участниками торгов. Реакция рынка при этом была достаточно резкой: со своих минимумов за 3 последних дня торгов рубль укрепился, что не могло не отразиться на увеличении спекулятивного спроса на валюту вблизи локальных максимумов», — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

«В среду мы наблюдали «обратное» движение на валютных торгах: ослабление рубля к основным валютным парам, что укладывается в рамки коррекционного движения», — добавляет он.

Стоимость нефти к 20.26 мск стабилизировалась около 92 долларов за баррель сорта Brent (около от максимумов с ноября-2022). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался около 104,7 пункта – неподалеку от максимумов с марта, сигнализируя о падении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Ключевым событием для национальной валюты станет заседание Центрального банка России, которое ожидается в пятницу, считает Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций».

«При этом стоит ожидать, что и до, и после заседания российскую валюту ждет высокая волатильность. Как итог, мы ожидаем, что доллар будет торговаться в широком диапазоне 94–98 рублей за доллар до конца недели. Прогноз на 14 сентября – 95–97,5 рубля за доллар», — добавляет он.

В моменте на стороне рубля – очень крепкий рынок нефти, который рано или поздно окажет существенное влияние на внутренний валютный рынок в виде повышенного предложения, считает Фетисов из Россельхозбанка.

«Кроме того, с завтрашнего дня начинаются продажи валюты Центробанком в рамках операции «зеркалирования» с повышенными объемами, что поддержит курс в ближайшие две недели. Краткосрочный прогноз по доллару на неделю 92,7-96,10 рубля, по юаню 12,9-13,16 рубля. Говорить о смене среднесрочного тренда на валютном рынке можно будет тогда, когда доллар устойчиво закрепится ниже 93,75 рубля», — добавляет он.