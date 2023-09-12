МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться, однако растерял большую часть утреннего роста: американская валюта торгуется выше 94 рублей, китайская — ниже 13 рублей, европейская – выше 101 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.50 мск снижается на 40 копеек — до 94,68 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,94 рубля, евро опускается на 1,03 рубля — до 101,47 рубля.

Ранее в ходе торгов вторника доллар максимально падал на 2,63 рубля — до 92,45 рубля, евро – на 3,09 рубля, до 99,41 рубля, юань – почти на 37 копеек, до 12,65 рубля.

«Фактором уверенного восстановления позиций рубля выступают уже не только активность со стороны экспортеров, но и готовность спекулятивного капитала начать играть на укрепление перед заседанием Банка России 15 сентября, несущего риски дальнейшего повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования, и перед резким расширением регулятором с 14 сентября валютных интервенций», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

«Дополнительной поддержкой выступили и словесные интервенции — помощник президента РФ Максим Орешкин вчера заявил, что пик ослабления рубля пройден, и спрогнозировал появление избытка предложения валюты на рынке в ближайшие месяцы, следствия роста цен на экспортные товары и ожидаемого торможения импорта в условиях повышения ключевой ставки», — добавил он.

Эксперт отметил, что дополнительные объемы валюты в ближайшие пару месяцев могут поступить в результате выплаты экспортерами налога на сверхприбыль (для получения льготной ставки в 5% компаниям необходимо осуществить выплаты в октябре-ноябре).

Локтюхов предполагает, что доллар проведет торги вторника в нижней части диапазона 93-96 рублей. «Развитие снижения доллара в направлении к 90 рублям в дальнейшем, учитывая формирующиеся ожидания по факторам поддержки рубля и техническую картину, настраивающую спекулятивных участников на продажи валюты, выглядит все более вероятным сценарием», — добавил он.