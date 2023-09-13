МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду падает к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, корректируя рост предыдущих дней, который происходил на новостях с Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.27 мск рос на 1,45 рубля, до 96,39 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 103,57 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» составил 127,2 миллиарда рублей против 34,4 миллиарда по евро и 91 миллиарда по доллару.

Доллар растет к рублю на 1,6%, евро — тоже на 1,6%, юань — на 2%.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Курс российской валюты в среду падает после нескольких дней роста, происходившего на фоне заявлений, поступавших с ВЭФ. В частности, доллар за предыдущие три сессии упал на 3,3 рубля, и покупатели пользуются привлекательными курсовыми уровнями.

«Давление на рубль могло оказать исчерпание у основной массы продавцов иностранной валюты. Они активно избавлялись от нее на фоне заявлений властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Пока эти меры не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление», — комментирует Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Стоимость нефти к 16.28 мск росла на 0,3%, до 92,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался около 104,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В среду рубль прервал фазу укрепления, но уже в четверг дополнительную поддержку российской валюте окажет временный рост продаж юаней со стороны ЦБ до 21,4 миллиарда рублей в день с 2,3 миллиарда рублей, полагает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».

Рубль имеет хорошие шансы немного укрепиться в дальнейшем из-за повышения притока валютной выручки в страну вследствие удорожания нефти, рассуждает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

«Быть может, российская валюта получит поддержку и от повышения ключевой ставки в эту пятницу. Но этот вопрос пока покрыт туманом — скорее всего, решение будет приниматься в последний момент, и не последнюю роль в нем скажет курс доллара на закрытии торгов в четверг», — добавляет он.