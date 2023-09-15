МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля растет против основных торгуемых валют в преддверии решения о величине ключевой ставки и комментариев ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Рубль живет на широкую ногу

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.34 мск снижается на 69 копеек, до 96,65 рубля, юаня – на 8 копеек, до 13,27 рубля, евро – на 73 копейки, до 103,09 рубля следует из данных Московской биржи.

Банк России накануне почти в 10 раз увеличил объем валютных интервенций, но рублю это не помогло – его курс упал к доллару более чем на 1%, отмечает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

«При этом дорогой доллар еще не заложен в цены товаров, поэтому вполне логично ждать роста инфляции. Для борьбы с ней Банк России сегодня с большой вероятностью поднимет ключевую ставку на 1-2 процентных пункта», — добавляет он.

Нацвалюта в ожидании заседания Банка России и риторики регулятора по его итогам, способных заметно изменить ожидания участников рынка в отношении баланса спроса и предложения валюты, резюмирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.