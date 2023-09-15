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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем перешла на время к росту после утренней просадки, однако затем продолжила торговаться разнонаправленно к основным валютам на Московской бирже, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.28 мск повышался на 18 копеек, до 96,41 рубля, евро – снижался на 29 копеек, до 103,06 рубля, юаня – не менялся, торгуясь около 13,23 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 113,9 миллиарда рублей против 40,9 миллиарда по евро и 123,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом прибавлял к рублю 0,1%, евро терял 0,4%.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс российской валюты в четверг повышается после волатильности предыдущих дней, перешедшей на утро. Так, после инерционного ослабления рубля в первые часы, он все же смог на время вернуться к осторожному росту, после чего пытается стабилизироваться.

«Российская валюта остается под давлением, несмотря на устойчивый рост нефтяных цен, наблюдаемый с конца августа. Кроме временного лага, необходимого для увеличения поступлений иностранной валюты от экспорта на внутренний рынок, подорожанию рубля может препятствовать слишком медленный рост экспортной выручки, что обусловлено геополитикой, санкциями, а также добровольным сокращением поставок нефти из РФ», — комментирует Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Инвесторы держат в уме тот фактор, что с четверга продажи юаней Центробанком РФ в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ будут резко увеличены (в 9,3 раза – до 21,4 миллиарда рублей в день), и это может в моменте оказывать рублю поддержку, добавляет Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».

Стоимость нефти к 16.28 мск росла на 1,5%, до 93,3 доллара за баррель сорта Brent, обновляя максимум с ноября 2022 года.

ПРОГНОЗЫ

Банк России может логично обосновать почти любое решение по ключевой ставке, намеченное на завтра, пожалуй, за исключением ее снижения, говорит Евгений Кошелев из Росбанка, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

«Сохранение ставки в 12% — желание собрать и проанализировать больше данных для оценки эффекта от уже состоявшегося ужесточения ДКП. Повышение на 1-2 процентных пункта – демонстрация решительности в борьбе с множественными инфляционными рисками. Сразу на 3 пункта и более – демонстрация решительности в борьбе со спекулятивной игрой против рубля», — говорит он.

«Первые два сценария являются для нас базовым и альтернативным в пропорциях 60% на 40%. Не меньшее значение будут иметь решения и комментарии по части мер стабилизации валютного рынка», — добавляет Кошелев.

Пока же спрос на инвалюту остается повышенным, в том числе из-за вывода капиталов за рубеж, отмечает Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Погашение еврооблигаций Минфина РФ на этой неделе компенсирует более высокое предложение валюты со стороны ЦБ РФ, и курс, вероятно, пока еще не закрепится ниже 96 рублей за доллар, считает Григорьев из банка «Санкт-Петербург».