МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник снизилась на фоне сокращения продаж валюты в начале месяца, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 78 копеек, до 96,87 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,3 рубля, евро — на 54 копейки, до 104,69 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 89,6 миллиарда рублей против 25,6 миллиарда по евро и 70 миллиардов по доллару.

Доллар за день повысился к рублю на 0,8%, евро — на 0,5%, юань — на 0,3%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в понедельник снизился к основным валютам, торгуемым на Московской бирже в условиях сокращения продажи валюты.

«В последнее время начало месяца стало достаточно сложным периодом для рубля и сопровождалось его заметным ослаблением. В том числе это происходило из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка. В этих условиях нельзя исключать аналогичные риски для рубля и в начале сентября», — комментирует Юрий Кравченко из компании «Велес капитал».

«Периодические фазы укрепления рубля могут свидетельствовать о регулярном выходе на рынок крупных продавцов валюты. Тем не менее, пока усилий экспортеров хватает лишь на то, чтобы удерживать рубль от дальнейшего ослабления», — добавляет Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

ПРОГНОЗЫ

Рубль начал слабеть на фоне окончания налогового периода августа, считает Евгений Линчик из УК «Первая». «Ожидается, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 95-98 рублей», — добавляет он.

С точки зрения технического анализа, последней преградой для роста курса до 100 рублей за доллар остается уровень сопротивления в районе 97,5 рубля, оценивает Бахтин.

«Не исключаем новых вербальных сигналов и реальных действий со стороны финансовых властей, нацеленных на стабилизацию ситуации с курсом. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 94,5-97,5 рубля», — добавляет он.

Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, окончание периода летних отпусков и риторика финансовых властей в поддержку рубля, вероятно, ограничат интерес участников рынка к покупке зарубежной валюты даже в соответствующих этому условиях, говорит Кравченко, рассуждая о факторах курсообразования рубля.