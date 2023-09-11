Сюжет: ВЭФ-2023

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник уверенно растет к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, опираясь на позитивные новости, приходящие с Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.07 мск падал на 2,11 рубля, до 95,68 рубля, евро – на 1,97 рубля, до 102,83 рубля, юаня – на 17 копеек, до 13,09 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 129,1 миллиарда рублей против 38,2 миллиарда по евро и 109,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 2,1%, юань — на 1,3%, евро — на 1,8%.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Курс российской валюты в понедельник растет на фоне заявлений, поступающих с ВЭФ. Так, помощник президента России Максим Орешкин сказал, что пик ослабления рубля уже пройден, сейчас факторы складываются в пользу его укрепления, в том числе власти работают над мерами по ограничению оттока капитала.

Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, считает он. Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала — в связи с теми же решениями ЦБ — рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, это будет сдерживать кредитование и отток капитала соответственно, пояснил Орешкин.

«Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк и Сбербанк научились конвертировать рупии, которые остаются на счетах российских экспортеров, в рубли. Ранее такие суммы не доходили до внутреннего рынка, что могло выступать дополнительным драйвером ослабления рубля», — говорит Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Стоимость нефти к 17.07 мск росла на 0,2%, до 90,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,5%, до 104,6 пункта, сигнализируя о глобальном спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает постепенное улучшение ситуации с предложением иностранной валюты, считает Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«Помимо исполнения договоренности с властями, направленной на стабилизацию рубля, экспортеры могут наращивать объем продаваемой валюты благодаря увеличению экспортной выручки, которое должно происходить за счет существенного подорожания нефти в последние месяцы», — добавляет он.

Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции» отметил рост объёмов торгов, хотя до подготовки к налоговым платежам ещё далеко.

«То есть можно говорить об увеличении продаж экспортёрами в рамках соглашения с правительством, или о поступлении июльских и августовских доходов от нефти, когда «ломался» потолок цен, установленный G7. Кроме того, рост доходностей рынка ОФЗ в ожидании повышения ставки ЦБ РФ предлагает альтернативу для размещения рублёвых средств. Соответственно, текущие факторы начинают больше работать в пользу рубля», — резюмирует он.

В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей, полагает Антон Пустовойтов из УК «Первая».