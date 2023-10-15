МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу продолжает торговаться в умеренном плюсе после публикации подробностей указа о продаже экспортной выручки, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.30 мск снижался на 6 копеек, до 97,37 рубля, евро – на 45 копеек, до 102,37 рубля, юаня — не менялся около 13,30 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 112,9 миллиарда рублей против 33,4 миллиарда по евро и 96,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,06%, евро – 0,4%.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Курс российской валюты в пятницу остается в умеренном плюсе. При этом рынок чутко реагирует на новости, особенно касающиеся указа президента РФ об обязательной продаже выручки экспортерами.

Экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки, пояснило правительство России.

После выхода пояснений волатильность рубля возросла. Так, после краткосрочного укрепления валюты РФ примерно на 30 копеек к доллару ее курс вернулся обратно, однако затем доллар остался под легким давлением в рамках дневного курсового диапазона.

ПРОГНОЗЫ

Обязательная продажа экспортной выручки пока вряд ли может оказывать непосредственную поддержку рублю, разве что психологическую, охлаждая спекулятивный спрос на иностранную валюту и стимулируя ее продажу участниками, не подпадающими под эту меру, рассуждает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«Решение принято недавно, вероятно, какой-то период будет необходим для налаживания соответствующей административной инфраструктуры. Это обусловлено объявленным в рамках данной нормы валютного контроля введением специальных должностных лиц, представителей государства в компаниях, которые будут следить за ее соблюдением», — добавляет он.

У рубля есть и другие факторы поддержки, которые в совокупности могут повлиять на дальнейшее его укрепление: жесткая монетарная политика ЦБ и относительно дорогая нефть, полагает Антон Кравченко из УК «Первая».