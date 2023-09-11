МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник уверенно выросла к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, опираясь на позитивные новости, приходящие с Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,7 рубля, до 95,08 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,02 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 102,5 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 135,5 миллиарда рублей против 40,1 миллиарда по евро и 114,3 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 2,8%, евро — на 2,2%, юань — на 1,9%.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Курс российской валюты в понедельник уверенно рос на фоне заявлений, поступающих с ВЭФ. Так, помощник президента России Максим Орешкин сказал, что пик ослабления рубля уже пройден, сейчас факторы складываются в пользу его укрепления, в том числе власти работают над мерами по ограничению оттока капитала.

Импорт товаров и услуг пойдет немного вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, считает он. Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала — в том числе в связи с решениями ЦБ — рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, будут сдерживать кредитование и отток капитала соответственно, пояснил Орешкин.

«Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что предложил ограничить рублевые переводы россиян за рубеж, чтобы дополнительно поддержать национальную валюту. В ЦБ РФ подтвердили начало дискуссии о трансформации валютного регулирования в России», — добавил Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал».

России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту — в 100 миллионов рублей в месяц, заявил Костин. Банк России считает предложение ограничить рублевые переводы за рубеж «элементом дискуссии» о будущем валютном регулировании, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

ПРОГНОЗЫ

Рубль подает позитивные технические сигналы и заручается в том числе благоприятными фундаментальными факторами, которые могут поддержать его дальнейшую коррекцию вверх, как минимум в краткосрочном периоде, рассчитывает Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».

Банк России на предстоящем в пятницу заседании может повысить ключевую ставку на 0,50-1 процентный пункт и, возможно, объявить о дополнительных мерах по поддержке отечественной валюты, полагает Николай Рясков из УК ПСБ.

«Впрочем, повышение ставки, на наш взгляд, — не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», — добавляет он.